Milano 17:35
42.651 -0,44%
Nasdaq 17:42
24.597 +0,38%
Dow Jones 17:42
45.949 -0,31%
Londra 17:35
9.507 -0,47%
Francoforte 17:35
23.163 -0,08%

New York: calo per Netflix

Migliori e peggiori, In breve
New York: calo per Netflix
Sottotono la compagnia attiva nel settore dei video on demand, che passa di mano con un calo del 2,70%.
Condividi
```