Milano 17:08
42.606 -0,73%
Nasdaq 17:08
23.961 -0,39%
Dow Jones 17:08
45.918 +0,36%
Londra 17:08
9.521 -0,07%
Francoforte 17:07
23.075 -0,88%

New York: calo per CrowdStrike Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono il leader mondiale di sicurezza informatica, che passa di mano con un calo del 2,20%.
