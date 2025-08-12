Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:07
23.814 +1,22%
Dow Jones 21:07
44.431 +1,04%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: si concentrano le vendite su Verisk Analytics

Migliori e peggiori
New York: si concentrano le vendite su Verisk Analytics
(Teleborsa) - Pressione sulla società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che tratta con una perdita del 2,39%.

Lo scenario su base settimanale di Verisk Analytics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 258,8 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 265,2. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 271,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```