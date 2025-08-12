Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 20:58
23.807 +1,19%
Dow Jones 20:58
44.426 +1,02%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

Oro: 3.348,03 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 3.348,03 dollari alle 19:30
L'Oro vale 3.348,03 dollari l'oncia (+0,15%) alle 19:30.
Condividi
```