Milano 17:01
43.472 +0,21%
Nasdaq 17:01
25.524 -0,32%
Dow Jones 17:01
47.901 +0,04%
Londra 17:01
9.725 +0,34%
Francoforte 17:01
23.904 +0,89%

Oro: 4.204,62 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.204,62 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.204,62 dollari l'oncia (+0,03%) alle 15:40.
Condividi
```