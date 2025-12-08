Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:47
25.588 -0,40%
Dow Jones 18:47
47.740 -0,45%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Oro: 4.206,35 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 4.206,35 dollari alle 11:30
L'Oro vale 4.206,35 dollari l'oncia (+0,21%) alle 11:30.
Condividi
```