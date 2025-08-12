PALLADIUM dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Vigoroso rialzo per il metallo prezioso che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,13%.
Il quadro di medio periodo del palladio ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1.164,2. Primo supporto individuato a 1.129,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1.198,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)