Milano 14:10
41.748 +0,39%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:10
9.129 -0,01%
Francoforte 14:10
23.975 -0,44%

Finanza
PALLADIUM dell'11/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Vigoroso rialzo per il metallo prezioso che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,13%.

Il quadro di medio periodo del palladio ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1.164,2. Primo supporto individuato a 1.129,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1.198,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
