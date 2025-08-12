Milano
14:11
41.752
+0,40%
Nasdaq
11-ago
23.527
0,00%
Dow Jones
11-ago
43.975
0,00%
Londra
14:11
9.130
0,00%
Francoforte
14:11
23.972
-0,46%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 14.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 64,04 dollari alle 11:30
Petrolio a 64,04 dollari alle 11:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
12 agosto 2025 - 11.30
Prezzo del greggio Wti a 64,04 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 65,38 dollari alle 19:30
Petrolio a 66,57 dollari alle 08:30
Petrolio a 67,17 dollari alle 19:30
Petrolio a 70,33 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-0,73%
Altre notizie
Petrolio a 66,6 dollari alle 08:30
Petrolio a 64,38 dollari alle 15:40
Petrolio a 67,07 dollari alle 11:30
Petrolio a 67,46 dollari alle 08:30
Petrolio a 64,71 dollari alle 11:30
Petrolio a 65,97 dollari alle 15:40