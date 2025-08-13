Milano
15:46
42.257
+0,77%
Nasdaq
15:46
23.935
+0,40%
Dow Jones
15:46
44.767
+0,69%
Londra
15:46
9.158
+0,11%
Francoforte
15:46
24.220
+0,81%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 16.02
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 172,431 yen alle 15:41
Cambi: euro a 172,431 yen alle 15:41
In breve
,
Finanza
13 agosto 2025 - 15.41
Euro a 172,431 sullo yen alle 15:41.
Titoli e Indici
Eur/Jpy
-0,07%
