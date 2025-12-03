Milano 17:35
43.381 +0,06%
Nasdaq 19:52
25.596 +0,16%
Dow Jones 19:52
47.892 +0,88%
Londra 17:35
9.692 -0,10%
Francoforte 17:35
23.694 -0,07%

Cambi: euro a 181,05 yen alle 19:30

Euro a 181,05 sullo yen alle 19:30.
