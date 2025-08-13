Milano
15:46
42.257
+0,77%
Nasdaq
15:46
23.935
+0,40%
Dow Jones
15:46
44.767
+0,69%
Londra
15:46
9.158
+0,11%
Francoforte
15:46
24.220
+0,81%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 16.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Insurance
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
13 agosto 2025 - 15.00
Il
Comparto assicurativo dell'Area Euro
guadagna l'1,01% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 523,17 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: rialzo controllato per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Insurance
Titoli e Indici
Euro Stoxx Insurance
+1,06%
Altre notizie
Eurozona: l'EURO STOXX Insurance in forte discesa
Eurozona: spinge in avanti l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Insurance
Pesante sul mercato di Eurozona l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Insurance, che cresce senza forza
Eurozona: giornata fiacca per l'EURO STOXX Insurance