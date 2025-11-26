Milano 16:51
43.099 +0,94%
Nasdaq 16:51
25.168 +0,60%
Dow Jones 16:51
47.348 +0,50%
Londra 16:51
9.692 +0,85%
Francoforte 16:51
23.671 +0,88%

Eurozona: andamento rialzista per l'EURO STOXX Insurance

In breve, Finanza, Indici settoriali
Performance positiva per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che continua la giornata in aumento dello 0,99% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
