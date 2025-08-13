Milano
15:47
42.258
+0,77%
Nasdaq
15:47
23.942
+0,43%
Dow Jones
15:47
44.788
+0,74%
Londra
15:47
9.156
+0,09%
Francoforte
15:47
24.214
+0,79%
Mercoledì 13 Agosto 2025, ore 16.03
Home Page
Notizie
Francoforte: andamento negativo per Jenoptik
Migliori e peggiori
,
In breve
13 agosto 2025 - 13.00
Seduta in ribasso per
Jenoptik
, che mostra un decremento del 3,67%.
