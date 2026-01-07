Milano 13:22
45.654 -0,22%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:22
10.059 -0,63%
Francoforte 13:22
25.047 +0,62%

Francoforte: movimento negativo per TUI

Migliori e peggiori, In breve
Retrocede TUI, con un ribasso del 3,33%.
