Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 19:03
23.828 -0,05%
Dow Jones 19:03
44.783 +0,73%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: amplia l'ascesa Dentsply Sirona
Rialzo per il leader mondiale nella produzione di prodotti e attrezzature per la cura dentale e l'igiene orale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,44%.
