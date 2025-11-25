Milano
Martedì 25 Novembre 2025, ore 16.54
New York: amplia il rialzo Keysight Technologies
25 novembre 2025 - 16.10
Brillante rialzo per il
produttore di sistemi di misurazione elettronica
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,98%.
