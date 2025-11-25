Milano
17:35
42.699
+0,95%
Nasdaq
21:01
24.962
+0,36%
Dow Jones
21:01
47.074
+1,35%
Londra
17:35
9.610
+0,78%
Francoforte
17:35
23.465
+0,97%
Martedì 25 Novembre 2025, ore 21.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: amplia il rialzo Best Buy
New York: amplia il rialzo Best Buy
Migliori e peggiori
,
In breve
25 novembre 2025 - 20.00
Protagonista il
distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,91%.
Condividi
Leggi anche
New York: su di giri Best Buy
New York: amplia il rialzo Host Hotels & Resorts
New York: amplia il rialzo Keysight Technologies
New York: amplia il rialzo STERIS
Titoli e Indici
Best Buy
+5,06%
Altre notizie
New York: amplia il rialzo Lowe's
Best Buy alza guidance dopo vendite del terzo trimestre sopra le attese
New York: amplia l'ascesa AMETEK
New York: amplia il rialzo Kenvue
New York: amplia il rialzo Targa Resources
New York: amplia l'ascesa Bio-Rad Laboratories
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto