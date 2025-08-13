Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 21:58
23.855 +0,07%
Dow Jones 21:58
44.939 +1,08%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: andamento negativo per Wal-Mart

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono la big della grande distribuzione, che passa di mano con un calo del 2,35%.
