Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 18:51
25.279 +1,04%
Dow Jones 18:51
47.540 +0,91%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

New York: risultato positivo per Wal-Mart

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Wal-Mart
Scambia in profit la big della grande distribuzione, che lievita del 2,27%.
Condividi
```