Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 21:03
24.967 +0,38%
Dow Jones 21:03
47.079 +1,36%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

New York: nuovo spunto rialzista per Wal-Mart

Migliori e peggiori, In breve
Scambia in profit la big della grande distribuzione, che lievita del 2,50%.
