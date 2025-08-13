New York: andamento sostenuto per Travelers Company

compagnia di assicurazioni americana

Travelers Company

Dow Jones

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la, in guadagno del 2,11% sui valori precedenti.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 271,4 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 266,5. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 263,5 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)