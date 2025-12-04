Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 18:49
25.564 -0,17%
Dow Jones 18:49
47.871 -0,02%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

New York: andamento sostenuto per IBM

Seduta vivace oggi per la "Big Blue", protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%.
