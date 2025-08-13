Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 21:59
23.852 +0,05%
Dow Jones 21:59
44.929 +1,06%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: scambi in forte rialzo per PulteGroup

New York: scambi in forte rialzo per PulteGroup
(Teleborsa) - Protagonista il costruttore americano di case, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,95%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di PulteGroup più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, PulteGroup è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 131,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 125,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 137,1.

