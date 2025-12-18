Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 18:42
25.091 +1,80%
Dow Jones 18:42
48.076 +0,40%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

New York: scambi in forte rialzo per Lululemon Athletica

Protagonista il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,62%.
