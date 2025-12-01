Milano 1-dic
43.259 -0,22%
Nasdaq 1-dic
25.343 -0,36%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 1-dic
9.703 -0,18%
Francoforte 1-dic
23.589 -1,04%

New York: scambi al rialzo per Accenture

Migliori e peggiori, In breve
Bene la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing, con un rialzo del 3,36%.
