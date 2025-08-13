Milano 17:35
New York: seduta euforica per Sirius XM Radio

(Teleborsa) - Effervescente la radio satellitare, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,52%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Sirius XM Radio rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Sirius XM Radio, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 21,25 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 22,4. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 20,51.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
