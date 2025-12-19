Milano 16:30
44.723 +0,58%
Nasdaq 16:30
25.248 +0,91%
Dow Jones 16:30
48.207 +0,53%
Londra 16:30
9.886 +0,49%
Francoforte 16:30
24.273 +0,30%

A New York, forte ascesa per Micron Technology

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per Micron Technology
Seduta decisamente positiva per il produttore di microchip, che tratta in rialzo del 6,94%.
Condividi
```