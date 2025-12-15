Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:24
25.119 -0,31%
Dow Jones 20:24
48.365 -0,19%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: seduta euforica per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: seduta euforica per l'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata brillante per il comparto bancario a Piazza Affari, che avanza a 33.412,03 punti.
Condividi
```