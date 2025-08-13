Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 22:00
23.849 +0,04%
Dow Jones 22:00
44.922 +1,04%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

Oro: 3.357,78 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 3.357,78 dollari alle 19:30
L'Oro vale 3.357,78 dollari l'oncia (+0,29%) alle 19:30.
Condividi
```