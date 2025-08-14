Milano 16:18
42.594 +0,97%
Nasdaq 16:18
23.839 -0,04%
Dow Jones 16:18
44.822 -0,22%
Londra 16:18
9.161 -0,04%
Francoforte 16:18
24.354 +0,70%

New York: andamento sostenuto per Amazon

Migliori e peggiori, In breve
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dell'e-commerce, con una variazione percentuale del 2,05%.
