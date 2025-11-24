New York: risultato positivo per Amazon

colosso dell'e-commerce

Amazon

Dow Jones

gigante delle vendite sul web

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 2,24%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 223,4 USD con tetto rappresentato dall'area 226,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 221,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)