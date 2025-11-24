New York: risultato positivo per Amazon

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dell'e-commerce
, che avanza bene del 2,24%.
Lo scenario su base settimanale di Amazon
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del gigante delle vendite sul web
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 223,4 USD con tetto rappresentato dall'area 226,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 221,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)