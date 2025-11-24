Milano 17:35
42.298 -0,85%
Nasdaq 22:00
24.874 +2,62%
Dow Jones 22:00
46.448 +0,44%
Londra 17:40
9.535 -0,05%
Francoforte 17:35
23.239 +0,64%

New York: risultato positivo per Amazon

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dell'e-commerce, che avanza bene del 2,24%.

Lo scenario su base settimanale di Amazon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico del gigante delle vendite sul web suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 223,4 USD con tetto rappresentato dall'area 226,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 221,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
