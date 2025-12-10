New York: positiva la giornata per Amazon

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dell'e-commerce
, con una variazione percentuale dell'1,91%.
La tendenza ad una settimana di Amazon
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo del gigante delle vendite sul web
evidenzia un declino dei corsi verso area 229,7 USD con prima area di resistenza vista a 233,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 227,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)