New York: performance negativa per Datadog

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database
, che presenta una flessione del 2,28%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Datadog
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Datadog
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 124 USD con tetto rappresentato dall'area 127,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 122,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)