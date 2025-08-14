Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 20:45
23.818 -0,13%
Dow Jones 20:45
44.861 -0,14%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

New York: performance negativa per Datadog

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che presenta una flessione del 2,28%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Datadog, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Datadog suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 124 USD con tetto rappresentato dall'area 127,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 122,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
