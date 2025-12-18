Milano
17:35
44.463
+0,82%
Nasdaq
20:49
25.024
+1,53%
Dow Jones
20:49
47.997
+0,23%
Londra
17:35
9.838
+0,65%
Francoforte
17:35
24.199
+1,00%
Giovedì 18 Dicembre 2025, ore 21.05
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: performance negativa per Paychex
New York: performance negativa per Paychex
Migliori e peggiori
,
In breve
18 dicembre 2025 - 20.00
Rosso per la
società che opera nel settore delle risorse umane
, che sta segnando un calo del 2,21%.
Condividi
Leggi anche
New York: si concentrano le vendite su Paychex
New York: performance negativa per Vertex Pharmaceuticals
New York: performance negativa per Vertex Pharmaceuticals
New York: performance negativa per MicroStrategy Incorporated
Titoli e Indici
Paychex
-2,39%
Altre notizie
New York: performance negativa per O'Reilly Automotive
New York: performance negativa per Fortinet
New York: performance negativa per Shopify
New York: performance negativa per Copart
New York: performance negativa per Intuit
New York: performance negativa per Baker Hughes Company
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto