Milano
16:04
43.660
+0,32%
Nasdaq
16:04
25.769
+0,73%
Dow Jones
16:04
48.103
+0,53%
Londra
16:04
9.710
-0,01%
Francoforte
16:04
24.115
+0,97%
Venerdì 5 Dicembre 2025, ore 16.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: performance negativa per MicroStrategy Incorporated
New York: performance negativa per MicroStrategy Incorporated
Migliori e peggiori
,
In breve
05 dicembre 2025 - 16.10
Seduta in ribasso per l'
azienda di analisi e business intelligence
, che mostra un decremento del 3,22%.
Condividi
Leggi anche
New York: performance negativa per MicroStrategy Incorporated
New York: allunga il passo MicroStrategy Incorporated
Perde MicroStrategy Incorporated sul mercato di New York
New York: scambi negativi per MicroStrategy Incorporated
Titoli e Indici
Strategy
-1,75%
Altre notizie
New York: MicroStrategy Incorporated in forte calo
New York: perdite consistenti per MicroStrategy Incorporated
New York: seduta difficile per MicroStrategy Incorporated
New York: balza in avanti MicroStrategy Incorporated
New York: giornata depressa per MicroStrategy Incorporated
New York: sell-off per MicroStrategy Incorporated
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto