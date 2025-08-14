Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 20:45
23.818 -0,13%
Dow Jones 20:45
44.861 -0,14%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

New York: positiva la giornata per Viatris

New York: positiva la giornata per Viatris
Seduta vivace oggi per la società farmaceutica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,21%.
