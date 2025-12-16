Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:05
25.100 +0,13%
Dow Jones 21:05
48.108 -0,64%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: positiva la giornata per Zoetis

Migliori e peggiori, In breve
New York: positiva la giornata per Zoetis
Apprezzabile rialzo per il fornitore di prodotti per la salute degli animali, in guadagno del 2,37% sui valori precedenti.
Condividi
```