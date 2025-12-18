Milano 16:25
44.315 +0,49%
Nasdaq 16:25
25.041 +1,60%
Dow Jones 16:25
48.196 +0,65%
Londra 16:25
9.808 +0,34%
Francoforte 16:25
24.110 +0,62%

New York: giornata depressa per Jabil

Migliori e peggiori, In breve
Seduta in ribasso per il fornitore di componenti e circuiti elettronici, che mostra un decremento del 2,67%.
