New York: risultato positivo per Sirius XM Radio

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la radio satellitare
, in guadagno del 2,95% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sirius XM Radio
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo di Sirius XM Radio
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 23,41 USD. Primo supporto individuato a 22,43. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 24,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)