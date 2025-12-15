Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:16
25.121 -0,30%
Dow Jones 20:16
48.363 -0,20%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

New York: risultato positivo per Comcast Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Comcast Corporation
Punta con decisione al rialzo la performance del più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, con una variazione percentuale del 2,91%.
Condividi
```