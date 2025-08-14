Milano 17:35
42.654 +1,11%
Nasdaq 20:45
23.818 -0,13%
Dow Jones 20:45
44.861 -0,14%
Londra 17:35
9.177 +0,13%
Francoforte 17:35
24.378 +0,79%

New York: scambi al rialzo per Viatris

Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per Viatris
(Teleborsa) - Bene la società farmaceutica, con un rialzo del 2,21%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Viatris rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Viatris è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,76 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,41. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 11,11.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
