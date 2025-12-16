Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:06
25.096 +0,12%
Dow Jones 21:06
48.106 -0,64%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: scambi in positivo per American Airlines

Punta con decisione al rialzo la performance della più grande compagnia area negli Stati Uniti, con una variazione percentuale del 3,59%.
