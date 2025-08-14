Milano 16:19
42.597 +0,97%
Nasdaq 16:19
23.855 +0,03%
Dow Jones 16:19
44.850 -0,16%
Londra 16:19
9.160 -0,05%
Francoforte 16:19
24.355 +0,70%

New York: si concentrano le vendite su Moderna

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la società americana di biotecnologia, che sta segnando un calo del 3,57%.

Lo scenario su base settimanale di Moderna rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25,68 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 26,31. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 26,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
