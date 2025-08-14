New York: si concentrano le vendite su Moderna

(Teleborsa) - Rosso per la società americana di biotecnologia
, che sta segnando un calo del 3,57%.
Lo scenario su base settimanale di Moderna
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25,68 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 26,31. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 26,93.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)