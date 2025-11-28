New York: Moderna, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società americana di biotecnologia
, che mostra una salita bruciante del 3,83% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moderna
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Moderna
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 25,21 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 26,39. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 27,56.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)