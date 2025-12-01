Milano 17:35
New York: andamento negativo per Moderna

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società americana di biotecnologia, in flessione del 3,66% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Moderna rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di breve periodo di Moderna mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 25,26 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 24,78. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 25,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
