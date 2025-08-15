Milano 14-ago
42.654 0,00%
Nasdaq 17:40
23.687 -0,61%
Dow Jones 17:40
44.990 +0,18%
Londra 17:35
9.139 -0,42%
Francoforte 17:35
24.359 -0,07%

A New York, forte ascesa per Moderna

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista la società americana di biotecnologia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,86%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Moderna mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,17%, rispetto a +1,62% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo scenario di medio periodo di Moderna ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 28,03 USD. Supporto a 27,11. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 28,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
