A New York, forte ascesa per Moderna

(Teleborsa) - Protagonista la società americana di biotecnologia
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,86%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Moderna
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,17%, rispetto a +1,62% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo scenario di medio periodo di Moderna
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 28,03 USD. Supporto a 27,11. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 28,95.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)