Venerdì 15 Agosto 2025, ore 05.23
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
Borsa: Andamento laterale per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng prende il via a 25.519,32 punti
In breve
,
Finanza
15 agosto 2025 - 03.38
Inizio di seduta fiacca per l'indice Hang Seng, che riporta un cauto 0%, a quota 25.519,32 in apertura.
