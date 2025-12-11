Milano 10-dic
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,09%)

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.563,05 punti

Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente +0,09%, archiviando la seduta a 25.563,05 punti.
