Milano
13:30
42.293
-0,86%
Nasdaq
21-nov
24.240
0,00%
Dow Jones
21-nov
46.245
+1,08%
Londra
13:30
9.561
+0,22%
Francoforte
13:30
23.224
+0,57%
Lunedì 24 Novembre 2025, ore 13.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,76%
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,76%
L'Indice Hang Seng termina la sessione a 25.664,69 punti
In breve
,
Finanza
24 novembre 2025 - 09.25
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,76%), archiviando le contrattazioni a 25.664,69 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,54%
Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso del 2,03%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,95%
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,54%
Altre notizie
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,81%
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,61%
Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa dell'1,79%
Borsa: Profondo rosso per Hong Kong, in discesa dell'1,86%
Borsa: Ottima performance per Hong Kong, in rialzo dell'1,65%
Borsa: Giornata positiva per Hong Kong, in rialzo dell'1,02%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto