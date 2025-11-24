Milano 13:30
42.293 -0,86%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:30
9.561 +0,22%
Francoforte 13:30
23.224 +0,57%

Borsa: Andamento brillante per Hong Kong, in accelerazione dell'1,76%

L'Indice Hang Seng termina la sessione a 25.664,69 punti

In breve, Finanza
Hong Kong è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,76%), archiviando le contrattazioni a 25.664,69 punti.
