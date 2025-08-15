Milano 14-ago
Francoforte: positiva la giornata per Sma Solar Technology
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Sma Solar Technology, in guadagno del 2,19% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Sma Solar Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,77%, rispetto a -0,47% del Germany MDAX).


Lo scenario attuale di Sma Solar Technology mostra un allentamento della trendline al test del supporto 21,23 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 21,77. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 20,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
