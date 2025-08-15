Francoforte: positiva la giornata per Sma Solar Technology

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Sma Solar Technology
, in guadagno del 2,19% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Sma Solar Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,77%, rispetto a -0,47% del Germany MDAX
).
Lo scenario attuale di Sma Solar Technology
mostra un allentamento della trendline al test del supporto 21,23 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 21,77. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 20,97.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)